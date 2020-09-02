Salih Zeki Metin
İzmit Zabıtan Mahallesi Kaptan Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi ve İzmit Yelken Kulübü’nün kurucularından Salih Zeki Metin (91) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Salih Zeki Metin’in cenazesi Yenidoğan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.