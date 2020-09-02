İzmit Zabıtan Mahallesi Kaptan Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi ve İzmit Yelken Kulübü’nün kurucularından Salih Zeki Metin (91) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Salih Zeki Metin’in cenazesi Yenidoğan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.