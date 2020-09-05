İzmit Bekirdere Mahallesi Emel Sokak adresinde ikamet eden emekli Fehmi Yaşar (83) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Fahmi Yaşar’ın cenazesi Bahar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köseler Mezarlığında toprağa verildi.