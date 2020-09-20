İzmit Yenişehir Mahallesi Doğancan Sokak adresinde ikamet eden inşaat ustası Abdurrahman Yelken (71) koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Abdurrahman Yelken’in cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.