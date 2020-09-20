İzmit Erenler Mahallesi Özen Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Ahmet Ay’ın eşi Emine Ay (79) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Emine Ay’ın cenazesi Kanlıbağ Hacı Bahar Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.