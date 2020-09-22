İzmit Orhan Mahallesi Devran Caddesi Durmaz Sokak adresinde ikamet eden Bağkurdan emekli Ahmet Alemadağ(87)yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Ahmet Alemdağ’ın cenazesi Topçular Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.