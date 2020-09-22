İzmit Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi İstikbal Sokak Kolay Apartmanı adresinde ikamet eden muhasebeci Fehmi Seyfi Uğurlu(64) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Fehmi Seyfi Uğurlu’nun cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Durhasan Mezarlığında toprağa verildi.