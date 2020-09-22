Habibe Kutlu
Kandıra Çalyer Mahallesinde ikamet eden çiftçi merhum Niyazi Kutlu’nun eşi Habibe Kutlu(81)bağırsak rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Habibe Kutlu’nun cenazesi Çalyeri Kanlar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çalyeri Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.