Kandıra Çalyer Mahallesinde ikamet eden çiftçi merhum Niyazi Kutlu’nun eşi Habibe Kutlu(81)bağırsak rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Habibe Kutlu’nun cenazesi Çalyeri Kanlar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çalyeri Köy Mezarlığında toprağa verildi.