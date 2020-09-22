İzmit Yenimahalle Gönül Sokak adresinde ikamet eden emekli öğretmen Mehmet Aktaş(74)akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mehmet Aktaş’ın cenazesi Yenimahalle Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.