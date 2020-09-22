Derince Mersincik Mahallesi 17 Ağustos Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi Ömer Uysal(84) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Ömer Uysal’ın cenazesi Mersincik Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.