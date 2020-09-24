Gölcük Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi adresinde ikamet eden İnşaat ustası Mustafa Güngör’ün eşi Aylan Güngör (77) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı olan Aylan Güngör'ün cenazesi Tevfik Hoca Vakıf Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.