İzmit Kadıköy Mahallesi Gülbahar Sokak adresinde ikamet eden Hüseyin Şahin ve Şükran Şahin çiftinin 4 çocuğundan biri bekçi Mehmet Şahin (45) kanser nedeniyle vefat etti. Şahin'in cenazesi Zincirlikuyu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa Kent Mezarlığında toprağa verildi.