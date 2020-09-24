Derince Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak adresinde ikamet eden Brisa’dan emekli Mehmet Kurtkaya (71) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Mehmet Kurtkaya'nın cenazesi Selimiye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İbrikdere Mezarlığında toprağa verildi.