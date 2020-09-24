Derince Yenikent Mahallesi Pehlivan Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Mustafa Seviş (70) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mustafa Seviş'in cenazesi Yenikent Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.