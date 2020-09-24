İzmit Kozluk Mahallesi 2. Yol Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Salim Adak (79) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Salim Adak'ın cenazesi Kozluk Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.