Kartepe Suadiye Mahallesi Mesudiye Caddesi adresinde ikamet eden şoför Vahit Salmankurt (70) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Vahit Salmankurt'un cenazesi Suadiye Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Habiboğlu Mezarlığında toprağa verildi.