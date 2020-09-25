İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklı Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Merhum Hamza Çelik’in eşi Zehra Çelik(85)yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 9 çocuk annesi olan Zehra Çelik’in cenazesi Hasanağa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.