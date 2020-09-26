İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Seher Hanım Caddesi adresinde ikamet eden emekli polis Mehmet Aydın(74) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görev yapan Komiser yardımcısı Murat Aydın ile birlikte 4 çocuk babası olan Mehmet Aydın’ın cenazesi Alikahya Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.