İzmit Malta Mahallesi Onur Sokak adresinde ikamet eden Koruma Klor Fabrikası’ndan emekli Bedri Kuvvet (80) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Bedri Kuvvet’in cenazesi Ayaztepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.