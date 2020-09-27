İzmit Yenidoğan Mahallesi Kaya Sokak adresinde ikamet eden Tüpraş’tan emekli Mehmet Kemalettin Toprak (62) karaciğer yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Kemalettin Toprak’ıncenazesi Köprübaşı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.