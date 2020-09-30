Derince Yenikent Mahallesi Görkem Sokak adresinde ikamet eden tesviyeci Beysim Hacıoğlu(62) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Beysim Hacıoğlu’nun cenazesi Yenikent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.