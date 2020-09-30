Gölcük Hasaneyn Köyünde ikamet eden Tersaneden emekli İbrahim Uzuner’in eşi Fatma Uzuner(63) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Fatma Uzuner’in cenazesi Hasaneyn Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardındanHasaneyn Mezarlığında toprağa verildi.