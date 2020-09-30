Gölcük Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi Harbiş Caddesi Kurtuluş Sitesi B Blok adresinde ikamet eden çiftçi merhum Hasan Öztürk’ün eşi Hanife Öztürk(86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Hanife Öztürk’ün cenazesi Kuruçeşme Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Değirmendere Merkez Mezarlığında toprağa verildi.