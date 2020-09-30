İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Akarsulu Sokak adresinde ikamet eden tüpçü Murat Öksüzoğlu(49) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Murat Öksüzoğlu’nun cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.