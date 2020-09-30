İzmit Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı adresinde ikamet eden emekli komiser Mustafa Baysan(71)koah nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mustafa Baysan’ın cenazesi Malta Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardındanKent Mezarlığında toprağa verildi.