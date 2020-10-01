Başiskele Kirazlı Kent Konutları adresinde ikamet eden SSK emeklisi Mehmet Atak(65) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mehmet Atak’ın cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yuvacık Merkez Mezarlığında toprağa verildi.