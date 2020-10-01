Kartepe İstasyon Mahallesi Mithat Paşa Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi Celil Şahin’in eşi Meryem Şahin(68) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Meryem Şahin’in cenazesi İstasyon Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaabdülbaki Mezarlığında toprağa verildi.