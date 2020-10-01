Kandıra Hacışeyh Mahallesinde ikamet eden çiftçi Mustafa Göztepe(84)Alzheimer nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Göztepe’nin cenazesi Hacışeyh Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.