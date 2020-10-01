Kartepe İstasyon Mahallesi Mihrap Sokak adresinde ikamet eden şeker fabrikasından emekli Salih Ender(90)çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Salih Ender’in cenazesi Tepecik Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.