İzmit Serdar Mahallesi Ceylan Sokak adresinde ikamet eden ev hanımı Sema Alakaş(53)şeker ve tansiyon rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Sema Alakaş’ın cenazesi Köşem Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.