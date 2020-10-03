İzmit Veli Ahmet Mahallesi Hacı Kasım Sokak adresinde ikamet eden eski esnaflardan Ramazan Şakar’ın eşi Emine Şakar (75) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Emine Şakar’ın cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.