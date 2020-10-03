İzmit 28 Haziran Mahallesi Ercan Sokak adresinde ikamet eden eski müzisyen Nurettin Duman (70) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Nurettin Duman’ın cenazesi Sakarya Adapazarı ilçesi Yazlık Köyünde toprağa verildi.