Hatipköy Mahallesi 20. Sokak İzmit’te ikamet eden Kerim Adar (83) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Eski Kuruçeşme Belediyesi’nden emekli evli 4 çocuk babası Kerim Adar’ın cenazesi öğle vakti Hatipköy Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.