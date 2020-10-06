İzmit Kocatepe Mahallesi Kazım Özalp Caddesinde ikamet eden Kılıçarslan İlkokulundan emekli öğretmen Necip Vergül (67) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Necip Vergül’ün cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.