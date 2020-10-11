İzmit Yeşilova Mahallesi Bülbül Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Sebahattin Açıkgöz (60) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Sebahattin Açıkgöz’ün cenazesi Budaklar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bulduk Ulupınar Köy Mezarlığında toprağa verildi.