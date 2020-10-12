Kartepe Köseköy Merkez Mahallesinde ikamet eden Nuh Çimento fabrikasında özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ergün Doğan (45) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ergün Doğan’ın cenazesi Kullar Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köseköy Merkez Mezarlığında toprağa verildi.