Kartepe Rahmiye Mahallesi Tabiat Sokak adresinde ikamet eden iş makineleri tamircisi Naci Zeytincioğlu (53) kolon kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Naci Zeytincioğlu’nun cenazesi Çanakkale Kara Biga’da toprağa verildi.