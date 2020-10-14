İzmit Alikahya Merkez Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi adresinde ikamet eden Kordsa’dan emekli Sami Özsoy (72) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Sami Özsoy’un cenazesi Hayırseverler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alikahya Mezarlığında toprağa verildi.