Başiskele Barbaros Mahallesi Kiraçiçeği Sokak No.2’de ikamet eden Serbest işçi olarak çalışan merhum Çetin Özer’in eşi, 3 çocuk annesi Suna Özer(75)şeker rahatsızlığından vefat etti. Cenazesi Sakarya Akyazı’da toprağa verildi.