İzmit Tepecik Mahallesi Kemal Öz Sokak adresinde ikamet eden merhum Hacı Evren Yavuz’un kızı merhum emekli öğretmen Erkan Naci Birden’in eşi emekli öğretmen Münevver Birden (68) yüksek tansiyon nedeniyle vefat etti. 2 çocuk annesi olan Münevver Birden’in cenazesi Gündoğdu Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gündoğdu Mezarlığında toprağa verildi.