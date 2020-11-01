İzmit Şirintepe Mahallesi Ender Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Ali Tuna (90) geçirdiği trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ali Tuna’nın cenazesi Şirintepe Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.