İzmit Erenler Mahallesi Eski İstanbul Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Ali Uysal’ın eşi Emine Uysal (83) böbrek yetmezliğinedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Emine Uysal’ın cenazesi Zincirlikuyu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğancılar Mezarlığında toprağa verildi.