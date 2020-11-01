İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Yakamoz Sokak adresinde ikame eden Necla Şimşek (78) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Necla Şimşek’in cenazesi Akşemsettin Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.