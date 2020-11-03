İzmit Nebihoca Mahallesinde ikamet eden inşaat ustası merhum Abdullah Akkuzu’nun eşi Emine Akkuzu (73) mide kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Emine Akkuzu'nun cenazesi Nebihoca Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nebihoca Mezarlığında toprağa verildi.