Kandıra Eğercili Mahallesinde ikamet eden merhum çiftçi Bayram Ali Şen’in eşi Şükriye Şen (94) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 9 çocuk annesi olan Şükrüye Şen'in cenazesi Güvenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güvenler Mezarlığında toprağa verildi.