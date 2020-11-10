İzmit Yenimahalle Buse Sokak adresinde ikamet eden Derince’nin eski esnaflarından olan Bağkur emeklisi Şerafettin Alicik’in eşi Emine Alicik (76)koah nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Emine Alicik’in cenazesi Battalgazi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.