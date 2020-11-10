İzmit Malta Mahallesi Aşık Veysel Caddesi adresinde ikamet eden Türk Kablo’dan emekli Kamil Süloğlu(82) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Kamil Süloğlu’nun cenazesi Ayaztepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.(foto yok)