İzmit Alikahya Fevzi Çakmak Mahallesi Karanfil Sokak adresinde ikamet eden Total’den emekli Bekir Temel’in eşi Necla Temel (46)göğüs kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Necla Temel’in cenazesi Tavşancıl Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşancıl Mezarlığında toprağa verildi.