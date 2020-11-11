İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Akasyalar Caddesinde ikamet eden İGZAŞ’tan emekli Ertuğrul Kezer (74) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ertuğrul Kezer’in cenazesi Akşemsettin Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.