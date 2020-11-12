İzmit Gültepe Mahallesi Beyhan Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Kemal Coşkun’un eşi Fatma Coşkun (80) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Fatma Coşkun’un cenazesi Taşocakları Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.