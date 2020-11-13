İzmit Yenişehir Mahallesi Doğacan Sokak adresinde ikamet eden serbest meslekten emekli Murat Muratoğlu (78) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Murat Muratoğlu’nun cenazesi Yavuz Sultan Selim Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.